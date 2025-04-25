Como declarar um imóvel financiado no Imposto de Renda?

Acabando o mês de abril e vale o alerta aos contribuintes! O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Segundo informações da Receita Federal, pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o delegado da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre a declaração. Entre elas, como declarar um imóvel financiado no IR? Ouça a conversa completa!