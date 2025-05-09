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IR 2025

Como declarar compra e venda de veículos?

Ouça as dicas do conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo, Klaus Xavier

Publicado em 09 de Maio de 2025 às 10:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2025 às 10:17
Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
[Edicase]Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock
A Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, começou no dia 17 de março e segue até às 23h59 do dia 30 de maio. Aproximando-se da data final, ainda há dúvidas por parte dos contribuintes. E vai um alerta: assim como outros bens, carros e motos devem, sim, serem informados na declaração do Imposto de Renda 2025. Quem comprou ou vendeu um automóvel no ano passado também precisa prestar contas à Receita Federal. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Klaus Xavier, esclarece as dúvidas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IR 2025 - Klaus Xavier - 09-05-25.mp3

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