Como declarar compra e venda de veículos?

A Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, começou no dia 17 de março e segue até às 23h59 do dia 30 de maio. Aproximando-se da data final, ainda há dúvidas por parte dos contribuintes. E vai um alerta: assim como outros bens, carros e motos devem, sim, serem informados na declaração do Imposto de Renda 2025. Quem comprou ou vendeu um automóvel no ano passado também precisa prestar contas à Receita Federal. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Klaus Xavier, esclarece as dúvidas. Ouça a conversa completa!