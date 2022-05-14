Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como controlar a respiração e trazer benefícios para a mente e o corpo
Saúde

Como controlar a respiração e trazer benefícios para a mente e o corpo

Ouça entrevista com o instrutor de meditação Márcio Merçoni

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mai 2022 às 10:33
A controle da respiração auxilia no bem-estar corporal
A controle da respiração auxilia no bem-estar corporal Crédito: Canva Pro
Com simples exercícios de controle de respiração, é possível acalmar o sistema nervoso, reduzir o estresse e estimular o sistema imunológico. A prática já é desenvolvida há séculos por budistas e praticantes do yoga. Mais recentemente, a ciência começou a fornecer evidências que os benefícios da prática são reais. O psicólogo e instrutor de meditação Márcio Merçoni detalha as vantagens de controlar a respiração e os impactos no corpo humano. "Através da respiração, é possível trazer benefícios para a mente e o bem-estar corporal", explica. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Merçoni - 15.14s - 14-05-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados