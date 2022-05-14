Como controlar a respiração e trazer benefícios para a mente e o corpo

Com simples exercícios de controle de respiração, é possível acalmar o sistema nervoso, reduzir o estresse e estimular o sistema imunológico. A prática já é desenvolvida há séculos por budistas e praticantes do yoga. Mais recentemente, a ciência começou a fornecer evidências que os benefícios da prática são reais. O psicólogo e instrutor de meditação Márcio Merçoni detalha as vantagens de controlar a respiração e os impactos no corpo humano. "Através da respiração, é possível trazer benefícios para a mente e o bem-estar corporal", explica. Ouça!