Como bares e restaurantes vão checar passaporte de vacina no ES

Passaporte da vacina, comprovante vacinal Crédito: Canva

Para ingressar em bares, restaurantes e lanchonetes agora é preciso apresentar o passaporte de vacina contra a Covid-19. A medida começou a valer no dia 31 de janeiro deste ano em todas as cidades capixabas, independentemente da classificação no mapa de risco. Os estabelecimentos são responsáveis pela fiscalização, como determinado pelo governo do Estado. Quem chega a um local onde há consumo de alimentos ou bebidas, deve apresentar o comprovante de que foi vacinado. A apresentação do comprovante de vacinação é obrigatória antes da entrada no estabelecimento. Quem não apresentar ou não estiver vacinado não terá permissão para ingressar no local.

O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vevrolet, explica, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (11), que os estabelecimentos estão se adaptando à nova regra, mas que a orientação é que a cobrança seja feita.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Vervloet - 11-02-22.mp3

Em edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo, publicada em janeiro deste ano, o Governo do Estado instituiu, por meio da Portaria 020-R, o passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos e eventos, independentemente da classificação do município na Matriz de Risco em vigor.

Será admitido o acesso a academias, bares e restaurantes, lanchonetes, shows, entre outros descritos na portaria, a quem apresentar esquema vacinal atualizado e sem atrasos, de acordo com o período de aptidão ao recebimento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses. A medida é fruto de um acordo feito pelo Governo do Estado com representantes de segmentos econômicos para que não haja restrição de funcionamento de estabelecimentos, tendo em vista o aumento de casos da Covid-19. A cobrança do passaporte será feita pelo próprio estabelecimento, que está sujeito a fiscalizações organizadas pelos municípios e, em casos pontuais, pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Será considerado atraso de esquema vacinal 56 (cinquenta e seis) dias após o recebimento da 1ª dose da Coronavac; 98 (noventa e oito) dias após o recebimento da 1ª dose da Pfizer ou da Astrazeneca; 140 (cento e quarenta) dias após o recebimento da 2ª dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Jansen; 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante, aplicável aos imunossuprimidos.

Todos os cidadãos com esquema atualizado, mesmo que vacinados com única dose, terão passaporte livre para acesso aos ambientes restritos a pessoas vacinadas. Quem por motivo de infecção recente estiver impedido de atualizar seu esquema vacinal, não terá vedações para acesso aos ambientes restritos a vacinados desde que comprovado esse motivo por meio de documento.

Como emitir o passaporte

O cidadão pode emitir o passaporte por meio da plataforma Vacina e Confia, em aba específica, a partir do cadastro do cidadão. O acesso pode ser feito por meio de celular ou computador no endereço https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao

Na tela, deve digitar o CPF e a senha. Após isso, o sistema exibe o passaporte. O cidadão pode abrir o passaporte sempre que precisar ou salvar o PDF que tem o QR Code de verificação.

Caso o cidadão não tenha cadastro na plataforma “Vacina e Confia”, poderá ser aceito comprovante do aplicativo “ConectSUS” do Ministério da Saúde ou o cartão de vacinação físico expedido por serviço de saúde desde que permita verificação da autenticidade por plataforma web.

Fiscalização