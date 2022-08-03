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Alerta aos pais

Como as redes sociais influenciam na formação de personalidade de crianças

Quem fala sobre o assunto, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o psicólogo Eduardo Silva Miranda

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:18

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:18
Redes sociais
Redes sociais Crédito: Pixabay
Como a rede social pode interferir na formação da personalidade de uma criança. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o psicólogo Eduardo Silva Miranda, doutorando em psicologia com foco em videogames, explicou os perigos e os benefícios das redes sociais para crianças e os adolescentes. Ele orientou que "é muito importante estar atento ao conteúdo que as crianças acessam" e que "as crianças não precisam ter contato à rede social, não é uma necessidade da infância". Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Eduardo Silva - 03-08-22.mp3

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