Como as redes sociais influenciam na formação de personalidade de crianças

Como a rede social pode interferir na formação da personalidade de uma criança. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o psicólogo Eduardo Silva Miranda, doutorando em psicologia com foco em videogames, explicou os perigos e os benefícios das redes sociais para crianças e os adolescentes. Ele orientou que "é muito importante estar atento ao conteúdo que as crianças acessam" e que "as crianças não precisam ter contato à rede social, não é uma necessidade da infância". Ouça a conversa completa!