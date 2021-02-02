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POLÍTICA

Como as eleições na Ales, Câmara e Senado impactam na vida do cidadão

O entrevistado é o cientista político João Gualberto Vasconcellos, professor emérito da Ufes e doutor em Sociologia

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:30

Publicado em 

02 fev 2021 às 12:30
Assembleia Legislativa do Espírito Santo e Congresso Nacional Crédito: Carlos Alberto Silva e Leonardo Sá/Agência Senado
O dia 1º de fevereiro foi marcado pelas eleições que definiram os nomes que vão comandar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No Estado, o chefe do Legislativo, o deputado Erick Musso (Republicanos), foi reconduzido ao cargo, para seu terceiro biênio, após votação de chapa única, sem surpresas, e com a benção do Executivo. Já em Brasília, venceram os candidatos do Palácio do Planalto, ou seja, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) vai presidir o Senado e Arthur Lira (PP-AL) vai presidir a Câmara dos Deputados. Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto Vasconcelos explicou o que esses nomes significam na prática. Qual será o impacto para a política brasileira e para o cidadão? Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - João Gualberto Vasconcellos - 02-02-21.mp3

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