Como as eleições na Ales, Câmara e Senado impactam na vida do cidadão

O dia 1º de fevereiro foi marcado pelas eleições que definiram os nomes que vão comandar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No Estado, o chefe do Legislativo, o deputado Erick Musso (Republicanos), foi reconduzido ao cargo, para seu terceiro biênio, após votação de chapa única, sem surpresas, e com a benção do Executivo. Já em Brasília, venceram os candidatos do Palácio do Planalto, ou seja, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) vai presidir o Senado e Arthur Lira (PP-AL) vai presidir a Câmara dos Deputados. Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto Vasconcelos explicou o que esses nomes significam na prática. Qual será o impacto para a política brasileira e para o cidadão? Ouça a entrevista completa: