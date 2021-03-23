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COVID-19

Como as cidades estão vacinando idosos com mais de 70 anos no ES

Ouça a cobertura nas cidades de Vitória, Serra e Cariacica

Publicado em 23 de Março de 2021 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2021 às 11:51
Várias cidades do Espírito Santo começam a vacinar contra a Covid-19, a partir desta terça-feira (23), os idosos com idades variando entre 70 a 74 anos. O agendamento é on-line, mas o idoso que não conseguir seguir o passo a passo, poderá pedir ajuda diretamente em uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. 
Em Vitória um novo agendamento será aberto nesta quarta-feira (24) depois das doses disponibilizadas nesta segunda (22) se esgotarem rapidamente, como explica Thais Cohen, secretária Municipal de Saúde de Vitória. Para fazer o agendamento online basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou, o aplicativo, Vitória On-line.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thais Cohen - 23-03-21.mp3
Na Serra, o agendamento também foi finalizado em questão de minutos na manhã desta terça-feira (23), segundo Sheila Cruz, secretária Municipal de Saúde. A cidade aguarda novas doses para dar continuidade a novos agendamentos.  Todos devem fazer o agendamento on-line no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sheila Cruz - 23-03-21
Em Cariacica, a secretária municipal de Saúde, Roberta Goltara, explicou em entrevista nesta terça-feira (23) à CBN Vitória que o agendamento foi aberto na noite desta segunda-feira (22) e que ainda há vagas disponíveis. O agendamento pode ser feito no site www.vacina.cariacica.es.gov.br
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberta Goltara - 23-03-21

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