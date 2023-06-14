Como as cidades contribuíram para o avanço do mar no litoral capixaba

O Brasil perdeu cerca de 15% de seu território ocupado por praias e dunas como resultado do avanço de cidades sobre o litoral. Segundo levantamento do MapBiomas, a perda das faixas de areia em todo o país foi observada no período entre 1985 e 2021, com uma consequente proliferação de obras de proteção costeira em diversos pontos do país. Os projetos avançam à medida que cientistas alertam para os efeitos das mudanças climáticas. Projetos de alargamento de areia já foram feitos, por exemplo, em diversas regiões do país, incluindo na praia de Camburi, em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Dra Jacqueline Albino, titular do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o assunto. "Temos um cenário de destruição de praias e dunas e o recuo das águas. Não apenas temos exemplos em Vitória, mas no Espírito Santo, de forma geral", explica. Ouça a conversa completa!