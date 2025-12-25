Como anda a saúde mental dos brasileiros? Ufes conduz pesquisa inédita no país

Pela primeira vez o Brasil terá um retrato detalhado da saúde mental da população adulta. Liderada por uma professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a pesquisa nacional vai entrevistar 10 mil pessoas em todas as regiões do país para estimar a prevalência de transtornos mentais, avaliar fatores de risco e entender como questões sociais, familiares e o acesso aos serviços de saúde impactam o bem-estar emocional dos brasileiros. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Maria Carmen Miranda detalha os objetivos do estudo, cita quais os principais transtornos investigados e explica como os dados poderão orientar políticas públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Ouça a conversa completa!