Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como anda a saúde mental dos brasileiros? Ufes conduz pesquisa inédita no país
CBN Universidade

Como anda a saúde mental dos brasileiros? Ufes conduz pesquisa inédita no país

Ouça detalhes na entrevista com a médica psiquiatra Maria Carmen Miranda

Publicado em 25 de Dezembro de 2025 às 10:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2025 às 10:06
Pesquisas apontam que vírus da Covid afeta saúde mental
 saúde mental Crédito: Arte A Gazeta
Pela primeira vez o Brasil terá um retrato detalhado da saúde mental da população adulta. Liderada por uma professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a pesquisa nacional vai entrevistar 10 mil pessoas em todas as regiões do país para estimar a prevalência de transtornos mentais, avaliar fatores de risco e entender como questões sociais, familiares e o acesso aos serviços de saúde impactam o bem-estar emocional dos brasileiros. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Maria Carmen Miranda detalha os objetivos do estudo, cita quais os principais transtornos investigados e explica como os dados poderão orientar políticas públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MARIA CARMEN VIANNA - 25-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados