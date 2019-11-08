Como ampliar a participação política das pessoas com deficiência

De acordo com o Censo de 2010, aproximadamente 45 milhões de pessoas, ou seja, 23,92% da população brasileira possui pelo menos um tipo de deficiência. O Estado do Espírito Santo possui, aproximadamente a mesma relação percentual, contando com mais de 800 mil pessoas com deficiência. Visando o processo eleitoral de 2020, nesta sexta-feira (08), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) promove o Fórum de Debates "A Participação Política das Pessoas com Deficiência". O evento, é gratuito e aberto ao público, e começa às 14h.