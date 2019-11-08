Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como ampliar a participação política das pessoas com deficiência
ELEIÇÕES

Como ampliar a participação política das pessoas com deficiência

Ouça o debate com o juiz eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES, Adriano Athayde Coutinho e com o advogado, mestre em Direito e Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, Joelson Dias

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:08
De acordo com o Censo de 2010, aproximadamente 45 milhões de pessoas, ou seja, 23,92% da população brasileira possui pelo menos um tipo de deficiência. O Estado do Espírito Santo possui, aproximadamente a mesma relação percentual, contando com mais de 800 mil pessoas com deficiência. Visando o processo eleitoral de 2020, nesta sexta-feira (08), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) promove o Fórum de Debates "A Participação Política das Pessoas com Deficiência". O evento, é gratuito e aberto ao público, e começa às 14h.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o juiz eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES, Adriano Athayde Coutinho e o advogado, mestre em Direito e Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, Joelson Dias, falam dos desafios da inclusão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adriano Athayde Coutinho e Joelson Dias - 08-11-19
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados