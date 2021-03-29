Como ajudar: doação de alimentos para quem tem fome

Quem tem fome, tem pressa. Para ajudar a dar de comida à população de rua, que também vem sofrendo drasticamente com a pandemia da Covid-19, a Arquidiocese de Vitória está lançando uma campanha de doação de alimentos e renda para a compra de suprimetos que serão destinados aos moradores de rua e famílias em extrema pobreza. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão, orienta a população como ajudar.