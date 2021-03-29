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Como ajudar: doação de alimentos para quem tem fome

Ouça entrevista com o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão

Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2021 às 11:26
Quem tem fome, tem pressa. Para ajudar a dar de comida à população de rua, que também vem sofrendo drasticamente com a pandemia da Covid-19, a Arquidiocese de Vitória está lançando uma campanha de doação de alimentos e renda para a compra de suprimetos que serão destinados aos moradores de rua e famílias em extrema pobreza. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão, orienta a população como ajudar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Kelder Brandão - 29-03-21
A doação pode ser feita para a conta bancária da Mitra Arquidiocesana de Vitória. Paróquia Santa Teresa de Calcutá. CNPJ: 27.054.162/0100-40 . Banco Banestes - Agência 0274. Conta Corrente 27.697-770
Picpay: PCalcuta
PIX: 27.054.162/0100-40 
 

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