Como agir em situações de emergência médica? Especialista traz dicas!

Você sabe o que fazer caso alguém próximo sofra uma parada cardíaca? Sabe para qual instituição se dirigir, quais manobras reproduzir ou pelo menos para qual número ligar? Pois é! Nem todo mundo sabe... Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) revelou que, de 1.765 entrevistados, 44% não sabem nem qual o número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O dado acende um alerta importante para especialistas de todo o país: o que fazer em casos de emergência?