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Saúde

Como agir em situações de emergência médica? Especialista traz dicas!

Ouça entrevista com o médico intensivista e emergencista, Adenilton Rampinelli

Publicado em 26 de Dezembro de 2025 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2025 às 10:09
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Nosso coração é afetado pelo estilo de vida e requer atenção preventiva (Imagem: Poh Smith | Shutterstock) Crédito:
Você sabe o que fazer caso alguém próximo sofra uma parada cardíaca? Sabe para qual instituição se dirigir, quais manobras reproduzir ou pelo menos para qual número ligar? Pois é! Nem todo mundo sabe... Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) revelou que, de 1.765 entrevistados, 44% não sabem nem qual o número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O dado acende um alerta importante para especialistas de todo o país: o que fazer em casos de emergência?
Em entrevista à CBN Vitória, o médico intensivista e emergencista Adenilton Rampinelli explica por que esse desconhecimento é tão comum e cita as ações essenciais nos primeiros segundos de ajuda. Durante o bate-papo, o médico também fala sobre os sinais de atenção e dá dicas de como identificar uma parada cardiorrespiratória. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ADENILTON RAMPINELLI - SEM CABEÇA - 20.58s - 26-12-25.mp3

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