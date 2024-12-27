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Socorro!

Como agir em ocorrências de engasgos? Bombeiros explicam!

Ouça entrevista com a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2024 às 10:39
Engasgo, dor, incômodo
Engasgo, dor, incômodo Crédito: Pixabay
Na última semana, o caso de uma mulher que saiu do carro correndo pela Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, pedindo ajuda porque o filho de 2 anos desmaiou após se engasgar com pipoca viralizou na rede social.
Reportagem de “O Globo” aponta que policiais militares perceberam a movimentação estranha e fizeram os primeiros socorros na criança, que já estava roxa. Um dos policiais realizou a manobra de Heimlich enquanto os outros fizeram a segurança do local para o atendimento e prestaram apoio emocional a mãe da criança.
Os policiais conseguiram desobstruir as vias respiratórias do menino, que recuperou a consciência logo após ter expelido um pedaço de pipoca. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, explica como agir nesse tipo de ocorrência. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Capitã Carla Andresa - 27-12-24.mp3

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