Como agendar atendimento presencial no novo sistema do Detran-ES

Desde o dia 25 de janeiro, quem precisa fazer algum serviço nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo deve agendar o atendimento pela internet. O órgão, desde o início da pandemia, já tinha adotado um sistema de marcação online, mas desde o último mês implantou uma plataforma própria para aumentar a autonomia de gestão do sistema e melhorar a experiência do cidadão. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica como o agendamento deve ser feito Acompanhe!

Os agendamentos devem ser realizados por meio do site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deverá clicar no banner de agendamento. Automaticamente será direcionado para o portal Acesso Cidadão e efetuar o seu login, se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento. Nesse novo sistema, o cidadão terá mais autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento, constará ainda o endereço da unidade de atendimento, informação que não existe no agendamento atual. Além de tudo isso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.