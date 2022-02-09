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Como agendar atendimento presencial no novo sistema do Detran-ES

Quem explica é o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:45
Sede do Detran, em Vitória
Sede do Detran, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Desde o dia 25 de janeiro, quem precisa fazer algum serviço nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo deve agendar o atendimento pela internet. O órgão, desde o início da pandemia, já tinha adotado um sistema de marcação online, mas desde o último mês implantou uma plataforma própria para aumentar a autonomia de gestão do sistema e melhorar a experiência do cidadão. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica como o agendamento deve ser feito Acompanhe!
Os agendamentos devem ser realizados por meio do site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deverá clicar no banner de agendamento. Automaticamente será direcionado para o portal Acesso Cidadão e efetuar o seu login, se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento. Nesse novo sistema, o cidadão terá mais autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento, constará ainda o endereço da unidade de atendimento, informação que não existe no agendamento atual. Além de tudo isso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 09-02-22

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