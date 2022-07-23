Como a ressaca acontece? Entenda os impactos do exagero ao seu corpo

Com uma noite regada a álcool, também vem a temida ressaca! Os efeitos bastante desagradáveis fazem muitas pessoas prometerem, muitas vez em vão, parar de beber. Geralmente, a ressaca gera dor de cabeça, náuseas, sede e sensibilidade à luz, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Li Li Min, doutor em Neurociências e professor titular do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica por que a ressaca acontece e se existe uma forma de "curá-la". Ouça a entrevista completa!