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Saúde

Como a ressaca acontece? Entenda os impactos do exagero ao seu corpo

Ouça entrevista com o médico Li Li Min, doutor em Neurociências e professor titular do Departamento de Neurologia da Unicamp

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jul 2022 às 10:38
Cerveja, bebida
Cerveja, bebida Crédito: Pixabay
Com uma noite regada a álcool, também vem a temida ressaca! Os efeitos bastante desagradáveis fazem muitas pessoas prometerem, muitas vez em vão, parar de beber. Geralmente, a ressaca gera dor de cabeça, náuseas, sede e sensibilidade à luz, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Li Li Min, doutor em Neurociências e professor titular do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica por que a ressaca acontece e se existe uma forma de "curá-la". Ouça a entrevista completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Li li Min - 18.59s - 23-07-22

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