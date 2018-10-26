Como a qualidade do ar vem afetando as Regiões Metropolitanas

Um estudo divulgado pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade e a Associação Paulista de Medicina aponta que, se os níveis de poluição continuarem como estão, até 2025, os efeitos já serão sentidos de forma direta aos brasileiros.

Dados divulgados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 2018, mostram que o Brasil contabiliza 50 mil mortes por ano devido à poluição do ar, e a OMS anunciou no mundo 8 milhões de mortes anuais.

A expectativa da Associação é de que, nos próximos 15 dias, seja lançada também uma pesquisa que sirva como radiografia de como a poluição do ar vem afetando, em especial, a Região Metropolitana do Espírito Santo.

Um dos problemas destacados por Evangelina Vormitagg, diretora da Associação Paulista de Medicina, é a legislação ambiental. Ela destaca, por exemplo, que devido à ineficiência das leis ambientais brasileiras, atualmente são permitidos níveis de concentração de poluentes do ar muito superiores aos recomendados pela OMS. Ouça a entrevista.