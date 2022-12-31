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Virada do Ano

Como a Psicologia vê as superstições de virada do ano; entenda

Para as pessoal, em geral, a superstição é uma suposta maneira de atrair sucesso e espantar o fracasso

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 dez 2022 às 11:34
Roupas branca
Muitas pessoas usam roupas brancas para atrair a paz no ano que começa Crédito: Pixabay
A virada do ano é um momento em que diversas superstições aparecem e muitos pedidos e desejos são feitos para o próximo ano. Normalmente, as superstições tentam aproximar a sorte ou afastar o azar. Elas são uma suposta maneira de atrair sucesso e espantar o fracasso. Acreditamos proporcionará dinheiro, amor ou sucesso, por exemplo. Sendo mundialmente famosas ou de efeito local, o mais fascinante das crenças populares é que, por mais que sejam irracionais, as pessoas preferem não dar chance para o azar e continuar acreditando nelas. Por que será? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga e a terapeuta familiar Adriana Müller fala do assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Adriana Muller - 18.32s - 31-12-2022.mp3

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