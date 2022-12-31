Como a Psicologia vê as superstições de virada do ano; entenda

A virada do ano é um momento em que diversas superstições aparecem e muitos pedidos e desejos são feitos para o próximo ano. Normalmente, as superstições tentam aproximar a sorte ou afastar o azar. Elas são uma suposta maneira de atrair sucesso e espantar o fracasso. Acreditamos proporcionará dinheiro, amor ou sucesso, por exemplo. Sendo mundialmente famosas ou de efeito local, o mais fascinante das crenças populares é que, por mais que sejam irracionais, as pessoas preferem não dar chance para o azar e continuar acreditando nelas. Por que será? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga e a terapeuta familiar Adriana Müller fala do assunto. Ouça a conversa completa!