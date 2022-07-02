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Como a psicologia explica o hábito de pessoas falarem sozinhas

A entrevistada é a psicóloga e professora universitária Fernanda Helena

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 jul 2022 às 12:26
Fala, voz
Fala, voz Crédito: Pexels
Você tem o hábito de falar sozinho? E você se perguntou se isso é normal? O costume de conversar sozinho, com animais e até com plantas é um comportamento colocado por muitas pessoas como corriqueiro. Mas até que ponto a psicologia enxerga esses hábitos? Por mais que pareça estranho, falar sozinho, na maioria das vezes, apontam especialistas, nada mais é que uma estratégia natural. A fala pode ser acionada inconscientemente para estabelecer prioridades mentais, dar ordem às informações, reduzir seus excessos e manter a centralidade, evitando dispersões. Ao verbalizar o que sente e escutar a si mesmo, o emocional também se acalma, autorregula. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga e professora universitária Fernanda Helena fala sobre o assunto. Ouça:
Entrevista Patricia Valim - Fernanda Helena - 02-07-22

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