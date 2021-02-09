Como a pandemia afeta a saúde mental das crianças e adolescentes

A pandemia do novo coronavírus não afeta somente a saúde física, como também a mental. E não é só o caso de adultos. Adolescentes tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo, com profunda mudança de rotina e relações. Para muitos, o convívio social, escola e relacionamento foram reduzidos ao quarto e às telas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Janine Moscon nos ajuda a mensurar como a pandemia afeta a saúde mental dos adolescentes, qual é o impacto real e como identificar os sinais de alerta. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Janine Moscon - 09-02-21