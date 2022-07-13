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Eleições 2022

Comitê de segurança no ES vai acompanhar atos políticos nas eleições

Ouça entrevista com subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, coordenador do Comitê

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2022 às 11:11
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) editou uma portaria para a criação de um comitê visando a seguranças nas eleições deste ano. O comitê terá a participação das forças de segurança estaduais - Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros - e com membros convidados das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também das secretarias de Defesa Social de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Serão atribuições do Comitê, como prevê a portaria, "monitorar os fatos componentes do cenário eleitoral no ano de 2022" e "planejar e acompanhar a execução de operações multiagências direcionadas à eventos relacionados às eleições de 2022, no rol de atribuições institucionais de cada órgão componente das operações". O Comitê encerrará suas atividades dez dias após a realização do segundo turno das eleições 2022, se houver. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, coordenador do Comitê, detalha o seu funcionamento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Antônio Marcos de Souza Reis - 13-07-22
O QUE PREVÊ A PORTARIA?
PORTARIA Nº 072-S, de 11 de julho de 2022.
Instituir o Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, no exercício da competência prevista no art. 98, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no uso das atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas “a” e “o”, da Lei nº 3.043/75 e pela Lei Complementar nº 690, de 09 de maio de 2013;
Art. 1º Constituir o Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2022 para apoio na coordenação das ações de segurança pública e defesa social planejadas e executadas nos eventos relacionados às eleições no ano de 2022 em todo Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da competência dos órgãos federais.
§ 1º São membros natos do Comitê:
I. Subsecretário de Integração Institucional, que o coordenará;
II. Um representante da Subsecretaria de Estado da Inteligência;
III. Um representante da Polícia Militar da área de Planejamento Operacional;
IV. Um representante da Polícia da Policia Militar da área de Inteligência;
V. Um representante da Polícia Civil da área de Planejamento Operacional;
VI. Um representante da Polícia da Policia Civil da área de Inteligência;
VII. Um representante do Corpo de Bombeiros Militar da área de Planejamento Operacional;
VIII. Um representante da Gerência de Operações Integradas / SESP.
§ 2º São membros convidados do Comitê:
I. Um representante das Forças Armadas;
II. Um representante da Polícia Rodoviária Federal;
III. Um representante da Polícia Federal;
IV. Um representante da Secretaria da Casa Militar;
V. Um representante da Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha;
VI. Um representante da Municipal de Defesa Social de Serra;
VII. Um representante da Secretaria de Defesa Social de Cariacica;
VIII. Um representante da Secretaria de Defesa Social de Viana;
IX. Um representante da Secretaria de Defesa Urbana de Vitória.
Parágrafo único. Oportunamente, outros órgãos poderão integrar o referido Comitê, em função de circunstâncias que demandem essa necessidade, consubstanciado com a homologação do Coordenador deste Comitê.
Art. 2º São atribuições do Comitê:
I. Monitorar os fatos componentes do cenário eleitoral no ano de 2022;
II. Planejar e acompanhar a execução de operações multiagências direcionadas à eventos relacionados às eleições de 2022, no rol de atribuições institucionais de cada órgão componente das operações;
III. Apresentar relatórios parciais dos trabalhos do Comitê com respectivos encaminhamentos necessários para continuidade de planejamento e execução de ações e de operações.
Parágrafo único. A Liderança Situacional de cada operação será definida de acordo com a natureza do evento a que se destina o planejamento operacional.
Art. 3º O Comitê poderá consultar e convidar outras organizações para fins de planejamento e acompanhamento da execução das operações multiagências.
Art. 4º O Comitê encerrará suas atividades 10 (dez) dias após e realização do segundo turno das eleições 2022, se houver, com apresentação de Relatório Final das atividades desenvolvidas.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
Vitória, 11 de julho de 2022
[fonte: Diário Oficial do ES]

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