Comitê de segurança no ES vai acompanhar atos políticos nas eleições

Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) editou uma portaria para a criação de um comitê visando a seguranças nas eleições deste ano. O comitê terá a participação das forças de segurança estaduais - Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros - e com membros convidados das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também das secretarias de Defesa Social de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Serão atribuições do Comitê, como prevê a portaria, "monitorar os fatos componentes do cenário eleitoral no ano de 2022" e "planejar e acompanhar a execução de operações multiagências direcionadas à eventos relacionados às eleições de 2022, no rol de atribuições institucionais de cada órgão componente das operações". O Comitê encerrará suas atividades dez dias após a realização do segundo turno das eleições 2022, se houver. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, coordenador do Comitê, detalha o seu funcionamento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Antônio Marcos de Souza Reis - 13-07-22

O QUE PREVÊ A PORTARIA?

PORTARIA Nº 072-S, de 11 de julho de 2022.

Instituir o Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, no exercício da competência prevista no art. 98, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no uso das atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas “a” e “o”, da Lei nº 3.043/75 e pela Lei Complementar nº 690, de 09 de maio de 2013;

Art. 1º Constituir o Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2022 para apoio na coordenação das ações de segurança pública e defesa social planejadas e executadas nos eventos relacionados às eleições no ano de 2022 em todo Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da competência dos órgãos federais.

§ 1º São membros natos do Comitê:

I. Subsecretário de Integração Institucional, que o coordenará;

II. Um representante da Subsecretaria de Estado da Inteligência;

III. Um representante da Polícia Militar da área de Planejamento Operacional;

IV. Um representante da Polícia da Policia Militar da área de Inteligência;

V. Um representante da Polícia Civil da área de Planejamento Operacional;

VI. Um representante da Polícia da Policia Civil da área de Inteligência;

VII. Um representante do Corpo de Bombeiros Militar da área de Planejamento Operacional;

VIII. Um representante da Gerência de Operações Integradas / SESP.

§ 2º São membros convidados do Comitê:

I. Um representante das Forças Armadas;

II. Um representante da Polícia Rodoviária Federal;

III. Um representante da Polícia Federal;

IV. Um representante da Secretaria da Casa Militar;

V. Um representante da Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha;

VI. Um representante da Municipal de Defesa Social de Serra;

VII. Um representante da Secretaria de Defesa Social de Cariacica;

VIII. Um representante da Secretaria de Defesa Social de Viana;

IX. Um representante da Secretaria de Defesa Urbana de Vitória.

Parágrafo único. Oportunamente, outros órgãos poderão integrar o referido Comitê, em função de circunstâncias que demandem essa necessidade, consubstanciado com a homologação do Coordenador deste Comitê.

Art. 2º São atribuições do Comitê:

I. Monitorar os fatos componentes do cenário eleitoral no ano de 2022;

II. Planejar e acompanhar a execução de operações multiagências direcionadas à eventos relacionados às eleições de 2022, no rol de atribuições institucionais de cada órgão componente das operações;

III. Apresentar relatórios parciais dos trabalhos do Comitê com respectivos encaminhamentos necessários para continuidade de planejamento e execução de ações e de operações.

Parágrafo único. A Liderança Situacional de cada operação será definida de acordo com a natureza do evento a que se destina o planejamento operacional.

Art. 3º O Comitê poderá consultar e convidar outras organizações para fins de planejamento e acompanhamento da execução das operações multiagências.

Art. 4º O Comitê encerrará suas atividades 10 (dez) dias após e realização do segundo turno das eleições 2022, se houver, com apresentação de Relatório Final das atividades desenvolvidas.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Vitória, 11 de julho de 2022