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Educação

Comitê dá sinal verde para planejar volta gradual das aulas presenciais da Ufes

O entrevistado é o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Vargas

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:32
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pode planejar a retomada gradual das aulas presenciais. Com a melhoria dos indicadores da Covid-19 no Estado, o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da instituição (COE) divulgou, nesta quinta-feira (8), um boletim informativo com a recomendação à gestão da Universidade afirmando que é possível avançar para a Fase 3 do Plano de Contingência. Segundo a universidade, a Fase 3 prevê "a adoção do ensino e de atividades administrativas em formato híbrido, observando-se as determinações previstas no Plano de Biossegurança e no Plano de Contingência". Ao CBN Cotidiano, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, falou sobre o assunto.
Fabio Botacin entrevista Paulo Vargas - 09/07/2021

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