Comitê dá sinal verde para planejar volta gradual das aulas presenciais da Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pode planejar a retomada gradual das aulas presenciais. Com a melhoria dos indicadores da Covid-19 no Estado, o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da instituição (COE) divulgou, nesta quinta-feira (8), um boletim informativo com a recomendação à gestão da Universidade afirmando que é possível avançar para a Fase 3 do Plano de Contingência. Segundo a universidade, a Fase 3 prevê "a adoção do ensino e de atividades administrativas em formato híbrido, observando-se as determinações previstas no Plano de Biossegurança e no Plano de Contingência". Ao CBN Cotidiano, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, falou sobre o assunto.