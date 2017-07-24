Comissão que fiscaliza BR 101 quer reunião com ANTT na terça-feira

O deputado federal Marcus Vicente (PP), coordenador da Comissão Externa de Fiscalização da BR 101, diz que encontrou com o governador Paulo Hartung (PMDB), na tarde deste domingo (23), e sugeriu um encontro com o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Luiz Macedo Bastos. A motivação do encontro – que ainda não estava marcado até o final da manhã desta segunda-feira (24) – é o cancelamento da duplicação da BR 101, anunciada pela ECO 101, concessionária que administra a rodovia.

"Combinamos para o próximo dia 1º (agosto), na terça-feira. Vamos (tentar) marcar essa reunião ainda hoje. A responsabilidade efetiva de fiscalização da duplicação e da aplicação de multas cabe à ANTT. Não é uma questão unilateral em que a concessionária deixa de fazer duplicação", declara Marcus Vicente em entrevista à Rádio CBN. O deputado também repercute a notícia quanto a uma medida provisória que sobe de cinco para 14 anos o prazo para duplicar rodovias no país.