Comidas que você deve evitar contra infecções alimentares

Um levantamento realizado pela BBC aponta algumas comidas a serem evitadas por quem quer passar longe das infecções alimentares. 600 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adoecem todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Em entrevista à CBN Vitória, o professor doutor Uelinton Manoel Pinto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos (Food Research Center, o FoRC), da USP, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!