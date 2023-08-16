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Saúde

Comidas que você deve evitar contra infecções alimentares

Ouça entrevista com o professor doutor Uelinton Manoel Pinto, pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 12:24

Publicado em 

16 ago 2023 às 12:24
Carne
Carne Crédito: Pixabay
Um levantamento realizado pela BBC aponta algumas comidas a serem evitadas por quem quer passar longe das infecções alimentares. 600 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adoecem todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Em entrevista à CBN Vitória, o professor doutor Uelinton Manoel Pinto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos (Food Research Center, o FoRC), da USP, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dr. Uelinton Manoel Pinto - 16-08-23

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