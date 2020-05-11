Comércio volta a reabrir, mas explosão de casos pode levar a lockdown

O governo do Espírito Santo começa a liberar nesta segunda-feira (11) a volta parcial do comércio. Funcionando em dias alternados, as lojas poderão reabrir já a partir desta segunda-feira (11), de 10 horas até as 16 horas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Governo, Tyago Hoffmann.

Hoffman destacou que a reabertura foi possível após o aumento da oferta de leitos de UTI para Covid-19, somado a outros fatores, como fechamento dos restaurantes nos finais de semana e aumento da atividade de home-office para setores administrativos do comércio e da indústria. No entanto, ressalta, a medida pode ser suspensa se algum município saltar de risco alto para extremo, o que incluiria também a adoção de medidas mais severas de circulação de pessoas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 11-05-20

As primeiras lojas a serem reabertas esta semana serão as de produtos de consumo não pessoal – que só poderão funcionar nos dias ímpares do calendário. Tais lojas são as de eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras.

Já as lojas de produtos de consumo pessoal, tais como vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares somente poderão funcionar nos dias pares do calendário. Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares