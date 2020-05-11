Comércio volta a reabrir, mas explosão de casos pode levar a lockdown

O governo do Espírito Santo começa a liberar nesta segunda-feira (11) a volta parcial do comércio. Funcionando em dias alternados, as lojas poderão reabrir já a partir desta segunda-feira (11), de 10 horas até as 16 horas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Governo, Tyago Hoffmann.
Hoffman destacou que a reabertura foi possível após o aumento da oferta de leitos de UTI para Covid-19, somado a outros fatores, como fechamento dos restaurantes nos finais de semana e aumento da atividade de home-office para setores administrativos do comércio e da indústria. No entanto, ressalta, a medida pode ser suspensa se algum município saltar de risco alto para extremo, o que incluiria também a adoção de medidas mais severas de circulação de pessoas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 11-05-20
As primeiras lojas a serem reabertas esta semana serão as de produtos de consumo não pessoal – que só poderão funcionar nos dias ímpares do calendário. Tais lojas são as de eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras.
Já as lojas de produtos de consumo pessoal, tais como vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares somente poderão funcionar nos dias pares do calendário. Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares
Apesar da permissão para reabertura, os estabelecimentos comerciais deverão seguir uma série de recomendações feitas pela Secretaria de Estado da Saúde. É obrigatório, por exemplo, o uso de máscaras em todas as lojas, independentemente da área de atuação. O estabelecimento que não cumprir a obrigatoriedade, poderá ser multado em até R$ 5,2 mil. Tanto os trabalhadores quanto os clientes têm que usar máscara.