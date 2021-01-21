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DATA NÃO É FERIADO

Comércio vai funcionar normalmente no Carnaval, aponta federação

O entrevistado é o diretor da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Antônio Pupim

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:27

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:27
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Se, em virtude da pandemia, não estarão permitidos eventos de carnaval em 2021, ao menos o comércio se prepara para abrir as portas durante a data. Nesta semana, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), emitiu um comunicado aos empresários informando que o "comércio está autorizado a abrir nos dias de carnaval, visto que essa data é apenas tradição, e não se enquadra como feriado, exceto se estiver previsto em lei federal, estadual ou municipal". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Fecomércio-ES, José Antônio Pupim, falou sobre o assunto. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - José Antônio Pupim - 21-01-21.mp3

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