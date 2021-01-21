Comércio vai funcionar normalmente no Carnaval, aponta federação

Se, em virtude da pandemia, não estarão permitidos eventos de carnaval em 2021, ao menos o comércio se prepara para abrir as portas durante a data. Nesta semana, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), emitiu um comunicado aos empresários informando que o "comércio está autorizado a abrir nos dias de carnaval, visto que essa data é apenas tradição, e não se enquadra como feriado, exceto se estiver previsto em lei federal, estadual ou municipal". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Fecomércio-ES, José Antônio Pupim, falou sobre o assunto. Ouça!