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CORONAVÍRUS

Comércio reforça prevenção em lojas e supermercados garantem estoques

Coronavírus: Federação do Comércio discute o que fazer no ES

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:37

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:37
Comércio varejista capixaba Crédito: Divulgação
Diante da intensa propagação do coronavírus em nível nacional, houve uma reunião extraordinária convocada pelo sistema composto pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), pelo Sesc e pelo SENAC-ES, com as lideranças empresariais e dos trabalhadores com o objetivo de debater as ações de conscientização e prevenção do comércio de bens, serviços e turismo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio, afirma que o momento é de avaliação da situação e de diálogo com o setor. Mas quanto a grande procura por itens em supermercados, José Lino explica que os estoques estão em níveis normais e que não há problemas de desabastecimento. Quanto ao horário e dias de funcionamento do comércio, tudo está mantido. Porém as avaliações quanto a isso serão mantidas. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - José Lino Sepulcri - 16-03-20
O QUE FOI DISCUTIDO?
- PREVENÇÃO
Prevenção imediata junto aos funcionários - condições de trabalho;
- FECHAMENTO COMÉRCIO:
No momento, não haverá fechamento dos estabelecimentos;
Criado comitê de 5 lideranças do comércio varejista para decidir na próxima semana quanto ao fechamento dos estabelecimentos;
- ESTOQUES
Todos estão com os estoques em dia
- SENAC/SESC
Fecomércio aguarda instruções das duas instituições para decidirem se as aulas/cursos serão mantidos ou suspensos.

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