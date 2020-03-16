Comércio reforça prevenção em lojas e supermercados garantem estoques

Diante da intensa propagação do coronavírus em nível nacional, houve uma reunião extraordinária convocada pelo sistema composto pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), pelo Sesc e pelo SENAC-ES, com as lideranças empresariais e dos trabalhadores com o objetivo de debater as ações de conscientização e prevenção do comércio de bens, serviços e turismo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio, afirma que o momento é de avaliação da situação e de diálogo com o setor. Mas quanto a grande procura por itens em supermercados, José Lino explica que os estoques estão em níveis normais e que não há problemas de desabastecimento. Quanto ao horário e dias de funcionamento do comércio, tudo está mantido. Porém as avaliações quanto a isso serão mantidas. Ouça: