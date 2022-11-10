Comércio pode funcionar normalmente durante os jogos da Copa

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informa que, ao longo da primeira rodada de jogos da Copa do Mundo, as empresas poderão funcionar durante as partidas de futebol. Isso porque, segundo informa a Federação, "a definição de horários fica a critério de cada estabelecimento". Além disso, a Copa promete esquentar as vendas do comércio capixaba. A expectativa é que o mundial movimente R$ 33 milhões em negócios. A análise da Assessoria Econômica da Fecomércio é feita com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem expectativa de faturamento de R$ 1,5 bilhão em todo o país, 7,9% mais que em 2018. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, fala sobre o assunto!