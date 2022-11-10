Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Copa do Mundo

Comércio pode funcionar normalmente durante os jogos da Copa

Quem explica é o vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 nov 2022 às 11:17
Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira
Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informa que, ao longo da primeira rodada de jogos da Copa do Mundo, as empresas poderão funcionar durante as partidas de futebol. Isso porque, segundo informa a Federação, "a definição de horários fica a critério de cada estabelecimento". Além disso, a Copa promete esquentar as vendas do comércio capixaba. A expectativa é que o mundial movimente R$ 33 milhões em negócios. A análise da Assessoria Econômica da Fecomércio é feita com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem expectativa de faturamento de R$ 1,5 bilhão em todo o país, 7,9% mais que em 2018. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Bergamin - 10-11-22.mp3
Horário comercial
Os jogos acontecerão em horários comerciais e o que se costuma ver são os estabelecimentos comerciais fechando mais cedo ou ficando um período do dia sem funcionamento. Com isso, há uma queda considerável da movimentação de pessoas nas ruas e shoppings. No entanto, a percepção é de que o consumidor se adapta aos horários, antecipando as compras ou retornando após a reabertura das lojas, o que ameniza os possíveis impactos negativos.
[fonte: Fecomércio-ES]
Federação das Indústrias do Espírito Santo 
A Findes informa que não orienta as indústrias sobre horários de funcionamento. A decisão é exclusiva das empresas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados