Comércio pode funcionar normalmente durante os jogos da Copa

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informa que, ao longo da primeira rodada de jogos da Copa do Mundo, as empresas poderão funcionar durante as partidas de futebol. Isso porque, segundo informa a Federação, "a definição de horários fica a critério de cada estabelecimento". Além disso, a Copa promete esquentar as vendas do comércio capixaba. A expectativa é que o mundial movimente R$ 33 milhões em negócios. A análise da Assessoria Econômica da Fecomércio é feita com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem expectativa de faturamento de R$ 1,5 bilhão em todo o país, 7,9% mais que em 2018. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Bergamin - 10-11-22.mp3
Horário comercial
Os jogos acontecerão em horários comerciais e o que se costuma ver são os estabelecimentos comerciais fechando mais cedo ou ficando um período do dia sem funcionamento. Com isso, há uma queda considerável da movimentação de pessoas nas ruas e shoppings. No entanto, a percepção é de que o consumidor se adapta aos horários, antecipando as compras ou retornando após a reabertura das lojas, o que ameniza os possíveis impactos negativos.
[fonte: Fecomércio-ES]
Federação das Indústrias do Espírito Santo
A Findes informa que não orienta as indústrias sobre horários de funcionamento. A decisão é exclusiva das empresas.