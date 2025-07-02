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Furto e Roubo

Comércio ilegal de cobre e de peças de veículos fomenta ação de quadrilhas no ES

Ouça entrevista com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos

Publicado em 02 de Julho de 2025 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2025 às 11:35
Roubo de veículos, furto, ladrão
Roubo de veículos, furto, ladrão Crédito: Pixabay
Nesta semana, a Polícia Civil do Espírito Santo identificou uma associação criminosa especializada em roubar carros antigos no município da Serra. As investigações começaram em janeiro deste ano e levaram a prisão de três homens: um receptador, o líder do grupo e o filho dele. Os criminosos miravam em veículos dos anos 90, 95 e 2000. Os automóveis eram adulterados e repassados ao receptador. Depois, enviados para desmanche para que as peças fossem comercializadas. O restante era abandonado. No dia 24 de junho, o grupo furtou uma Toyota Hillux do ano de 2002 no estacionamento de um supermercado na Serra. As câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o trio chega em um veículo batedor, dá partida na caminhonete e foge. No dia seguinte, os três foram presos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), Luiz Gustavo Ximenes, traz mais detalhes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Gustavo Ximenes -02-07-25.mp3

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