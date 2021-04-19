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COVID-19

Comércio funciona nesta terça-feira (20) em cidades de risco extremo

Quem explica as mudanças é a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2021 às 10:22
O 51º Mapa de Risco Covid-19 entrou em vigor nesta segunda-feira (19) com 30 cidades classificados em Risco Extremo, 39 em Risco Alto e outras nove em Risco Moderado.
Os postos de combustível passarão a ser considerados como atividade essencial, podendo funcionar todos os dias da semana, de acordo com as medidas qualificadas para cada grau de risco. Além disso, as escolas localizadas nos municípios classificados em Risco Alto poderão realizar atendimentos presenciais de forma individual, conforme os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).
Uma outra mudança, como explica Lenise Loureiro, secretária estadual de Turismo, será nos dias de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais nesta semana, em virtude do feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira (21). Por conta disso, esses estabelecimentos poderão funcionar, excepcionalmente, nesta terça-feira (20), além de quinta e sexta-feira, como previsto atualmente nas medidas qualificadas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro- 19-04-21.mp3

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