Comércio fechado e longas filas chamam atenção de capixaba em Boston

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As medidas de isolamento e distanciamento social, além dos decretos do Governo do Estado e de prefeituras suspendendo diversas atividades comerciais, por exemplo, e orientando o uso de máscaras, gerou uma série de observações, inclusive sobre as pessoas que ainda insistem em realizar aglomeração ou se lançam em locais públicos sem nenhuma proteção, como calçadão e avenidas comerciais da Grande Vitória.

Vale lembrar que essas decisões foram tomadas ao redor do planeta e impuseram desafios a praticamente toda população em centenas de países. A Rádio CBN Vitória recebeu relatos de capixabas que vivem fora do Brasil sobre o que enfrentaram na quarentena, como a população reagiu e as decisões dos governos.

Neste relato, Ludmila Ribeiro Pedro, estudante, atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos. Ela destaca que o comércio fechou e escolas permanecem sem aulas. Conta também que há registro de filas enormes para comprar itens essenciais. Ouça: