Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Comércio fechado e longas filas chamam atenção de capixaba em Boston
medidas contra covid-19

Comércio fechado e longas filas chamam atenção de capixaba em Boston

A Rádio CBN Vitória recebeu relatos de capixabas que vivem em outros países

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 13:20

Publicado em 

09 mai 2020 às 13:20
Crédito: Wikimedia Commons
As medidas de isolamento e distanciamento social, além dos decretos do Governo do Estado e de prefeituras suspendendo diversas atividades comerciais, por exemplo, e orientando o uso de máscaras, gerou uma série de observações, inclusive sobre as pessoas que ainda insistem em realizar aglomeração ou se lançam em locais públicos sem nenhuma proteção, como calçadão e avenidas comerciais da Grande Vitória.
Vale lembrar que essas decisões foram tomadas ao redor do planeta e impuseram desafios a praticamente toda população em centenas de países. A Rádio CBN Vitória recebeu relatos de capixabas que vivem fora do Brasil sobre o que enfrentaram na quarentena, como a população reagiu e as decisões dos governos.
Capixabas falam do isolamento no Canadá, Portugal, EUA e na Austrália
Capixabas falam sobre pandemia e lockdown na Itália e em Portugal
Neste relato, Ludmila Ribeiro Pedro, estudante, atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos. Ela destaca que o comércio fechou e escolas permanecem sem aulas. Conta também que há registro de filas enormes para comprar itens essenciais. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Áudio Ouvinte - 08-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados