Comércio deve gerar 6 mil vagas de empregos temporários para o fim de ano

Currículo, emprego Crédito: Pixabay

A expectativa para o fim de ano no Espírito Santo é promissora, de acordo com a análise realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a partir do levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Ao todo, cerca de 6 mil empregos temporários devem ser gerados no segmento em 2023.

Por causa do aumento no fluxo de vendas, as contratações geralmente acontecem com mais expressividade nos três últimos meses do ano e o comércio será o principal motor, responsável por 66% das vagas. A taxa de efetivação deve girar em torno de 12%, segundo a análise da federação. As vendas também devem ser impulsionadas pela Black Friday.

Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, falou sobre a movimentação do setor neste fim de ano no estado. Ouça a conversa completa!