Comércio deixou de vender R$ 200 milhões em mercadorias

Além da população, o comércio também tem problemas com a falta de policiamento nas ruas. Famílias dos militares protestam por aumento salarial e impendem o trabalho da PM no Estado. João Elvécio Faé, vice-presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), relata que, desde o início das manifestações, o comércio já deixou de vender aproximadamente R$ 200 milhões.
Segundo ele, mais de 100 lojas foram vandalizadas e saqueadas em Vitória, mais de 200 na Grande Vitória e cerca de 30 em cidades do interior, como São Mateus, Linhares, Colatina, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. O prejuízo dos comerciantes com lojas destruídas e produtos roubados e danificados pode chegar a R$ 20 milhões.
Entrevista - Patricia Vallim - João Elvencio - 07-02-17.mp3