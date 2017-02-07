Comércio deixou de vender R$ 200 milhões em mercadorias

Além da população, o comércio também tem problemas com a falta de policiamento nas ruas. Famílias dos militares protestam por aumento salarial e impendem o trabalho da PM no Estado. João Elvécio Faé, vice-presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), relata que, desde o início das manifestações, o comércio já deixou de vender aproximadamente R$ 200 milhões.