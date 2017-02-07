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Entrevista

Comércio deixou de vender R$ 200 milhões em mercadorias

Prejuízo dos comerciantes com lojas destruídas e produtos roubados e danificados pode chegar a R$ 20 milhões, segundo estimativas do setor

Publicado em 07 de Fevereiro de 2017 às 20:46

Publicado em 

07 fev 2017 às 20:46
Além da população, o comércio também tem problemas com a falta de policiamento nas ruas. Famílias dos militares protestam por aumento salarial e impendem o trabalho da PM no Estado. João Elvécio Faé, vice-presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), relata que, desde o início das manifestações, o comércio já deixou de vender aproximadamente R$ 200 milhões.
Segundo ele, mais de 100 lojas foram vandalizadas e saqueadas em Vitória, mais de 200 na Grande Vitória e cerca de 30 em cidades do interior, como São Mateus, Linhares, Colatina, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. O prejuízo dos comerciantes com lojas destruídas e produtos roubados e danificados pode chegar a R$ 20 milhões.
Entrevista - Patricia Vallim - João Elvencio - 07-02-17.mp3

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