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Comércio capixaba inicia semana de liquidação para recuperar vendas

Ouça entrevista com o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Vitória, Wagner Junior Corrêa

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2020 às 10:09
A partir desta quinta-feira (03), e até o dia 13 de setembro, acontece a segunda edição da chamada "Semana do Brasil", na qual são destaques os descontos em lojas de shopping centers e de rua no país. No Espírito Santo, de maneira geral, os descontos devem ficar na média de 30% (como itens de material de construção, vestuário e eletroeletrônicos), mas podendo chegar a 70%, de forma pontual, em ofertas de alguns estabelecimentos comerciais, como explica em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Vitória, Wagner Junior Corrêa.
Serviço:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wagner Junior Corrêa - 03-08-20
Data: 3 a 13 de setembro
Local: Centros e polos comerciais, associações de lojas e shoppings do Estado
SITE: www.participesemanabrasil.com.br (Confira as lojas participantes)

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