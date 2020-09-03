Comércio capixaba inicia semana de liquidação para recuperar vendas

A partir desta quinta-feira (03), e até o dia 13 de setembro, acontece a segunda edição da chamada "Semana do Brasil", na qual são destaques os descontos em lojas de shopping centers e de rua no país. No Espírito Santo, de maneira geral, os descontos devem ficar na média de 30% (como itens de material de construção, vestuário e eletroeletrônicos), mas podendo chegar a 70%, de forma pontual, em ofertas de alguns estabelecimentos comerciais, como explica em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Vitória, Wagner Junior Corrêa.