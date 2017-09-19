Comerciários querem lojas de shoppings fechadas aos feriados

Reajuste de 10% da classe trabalhadora e lojas de shoppings fechadas aos feriados. Estas são algumas das propostas que o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) vai entregar à Federação do Comércio do Estado, a Fecomércio, nesta terça-feira (19). A minuta com as reivindicações deve ser analisada em uma nova convenção coletiva entre patrões e empregados. Confira as entrevistas com o presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, e com José Carlos Bergamin, diretor da Fecomércio.