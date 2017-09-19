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Comerciários querem lojas de shoppings fechadas aos feriados

Proposta será discutida em acordo coletivo entre empregados e empresários no comércio

Publicado em 19 de Setembro de 2017 às 14:37

Publicado em 

19 set 2017 às 14:37
Reajuste de 10% da classe trabalhadora e lojas de shoppings fechadas aos feriados. Estas são algumas das propostas que o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) vai entregar à Federação do Comércio do Estado, a Fecomércio, nesta terça-feira (19). A minuta com as reivindicações deve ser analisada em uma nova convenção coletiva entre patrões e empregados. Confira as entrevistas com o presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva, e com José Carlos Bergamin, diretor da Fecomércio.
Ouça o presidente do Sindicomerciários, Jakson Andrade Silva
Entrevista - Patricia Vallim - Jackson Andrade Silva - 19-09-17
Ouça o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin
Entrevista - Patricia Vallim - José Carlos Bergamin - 19-09-17

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