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Comerciantes querem conscientizar população sobre esmolas

Para a associação comercial do bairro, dar esmolas não ajuda o morador em situação de rua, apenas perpetua a situação dele

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:02
Dar esmolas não ajuda o morador em situação de rua, apenas perpetua a situação dele. Com esta defesa é que a Associação Comercial da Praia do Canto, em Vitória, lança nesta quinta-feira (30) uma campanha de conscientização envolvendo comerciantes e moradores da região. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da associação, Cesar Saade, fala também da criação de um banco de vagas para o morador em situação de rua que aceitar deixar as ruas e ser acolhido por programas sociais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - César Saade - 30-08-18

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