Comerciantes querem conscientizar população sobre esmolas

Dar esmolas não ajuda o morador em situação de rua, apenas perpetua a situação dele. Com esta defesa é que a Associação Comercial da Praia do Canto, em Vitória, lança nesta quinta-feira (30) uma campanha de conscientização envolvendo comerciantes e moradores da região. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da associação, Cesar Saade, fala também da criação de um banco de vagas para o morador em situação de rua que aceitar deixar as ruas e ser acolhido por programas sociais.