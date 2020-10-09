Comerciantes otimistas para último trimestre, com Natal e Ano Novo

Abertura do comércio na avenida Princesa Isabel no Centro da Capital Crédito: Vitor Jubini

Um dos principais setores impactados pela pandemia do novo coronavírus, o comércio começa a vislumbrar uma expectativa positiva para o período de outubro a dezembro. É o que aponta uma pesquisa recente realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória. Segundo o levantamento, realizado em setembro, 82,7% dos comerciantes da capital acreditam que os negócios vão melhorar nos próximos três meses. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa, detalha o assunto. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Wagner Correa - 09-10-20

"As festas de fim de ano reacendem as esperanças dos lojistas para as vendas de Natal e Réveillon. O comércio passou meses de dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus e muitos lojistas ainda sentem os impactos da crise. Mas agora é o momento de olhar para a frente e buscar a reconstrução. Sabemos que é um caminho difícil para o setor alcançar o patamar anterior à pandemia, mas temos razões para pensar positivo”, explica.

Apesar da melhora nas perspectivas futuras para a economia e para a própria empresa, as contratações são incertas. A pesquisa da CDL Vitória indicou que 44,2% dos varejistas ainda não sabe se vai abrir novas vagas para o último trimestre de 2020.

OS DADOS DA PESQUISA:

1) Você está otimista em relação aos negócios da sua empresa nos próximos três meses?

Sim – 82,7%

Não – 17,3%

2) Você pretende contratar novos colaboradores até o final deste ano?

Sim – 23,1%

Não – 32,7%

Talvez – 44,2%

3) A pandemia causou impactos negativos na sua empresa?

Sim – 69,2%

Não – 30,8%

4) A sua empresa ainda sofre os efeitos da pandemia?

Sim – 67,3%

Não – 32,7%

5) Você precisou demitir funcionários nos últimos cinco meses?

Não – 59,6%