Comerciantes da Serra receberão botão do pânico para acionar Guarda Municipal

No final de dezembro, comerciantes da região da Grande Jacaraípe, na Serra, receberam treinamento para uso do botão de “Alerta Comércio”. O uso desses botões do pânico permitirá que os lojistas e funcionários acionem a Guarda Municipal de maneira mais rápida em casos de crimes como assaltos, garantindo mais segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social do município, Joel Lyrio, detalha como o uso do botão do pânico vai ajudar os comerciantes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Joel Lyrio - 02-01-24