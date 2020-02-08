Comerciantes acreditam que não haverá bloco ilegal na Praia do Canto

O presidente da Associação Comercial e diretor da associação de moradores da Praia do Canto, em Vitória, o empresário Cesar Saade, acredita que a operação montada pela Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória vai impedir a realização de um bloco de pré-carnaval clandestino que estava agendado para acontecer neste sábado (8) no Triângulo das Bermudas. Ele conversou com a CBN Vitória.

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Além de interditar algumas vias de acesso ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, a Prefeitura de Vitória pode guinchar carros de som e de vendedores ambulantes que ultrapassarem a área de interdição do bloco de pré-carnaval clandestino marcado para este sábado (8).

Ruas interditadas

De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:

Rua Joaquim Lírio (no trecho da “Rua Viva”);

Rua Manoel Gonçalves Carneiro;

Rua Selimo Vieira Gomes;

Rua João da Cruz (no trecho entre a “Rua Viva” e a Avenida Saturnino de Brito).

Reforço policial

A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada com mais de 100 policiais militares neste sábado (8). De acordo com um cartaz que circula nas redes sociais, o local deve receber um bloco de pré-carnaval deve receber um bloco de pré-carnaval clandestino no fim de semana.