Comer muito doce causa diabetes? Médica esclarece mitos e verdades

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, são mais de 500 milhões de pessoas com a doença no mundo. No Brasil, esse número se aproxima de 17 milhões. A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente – o hormônio que controla a glicose no sangue e fornece energia ao organismo - ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz. Apesar dos riscos, muitos não sabem que têm a doença – e que ela pode ser prevenida com mudanças de estilo de vida. Em entrevista à CBN Vitória, a médica endocrinologista Flavia Tessarolo esclarece os principais mitos e verdades sobre a doença. Ouça a conversa completa!