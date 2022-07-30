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Comer muito doce causa diabetes? Médica esclarece mitos e verdades

Muitos não sabem que têm a doença e que ela pode ser prevenida com mudanças de estilo de vida

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 12:05

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jul 2022 às 12:05
Bolo de chocolate, doce, açúcar
Dicas para saver se você está exagerando no doce Crédito: Pexels
Segundo a Federação Internacional de Diabetes, são mais de 500 milhões de pessoas com a doença no mundo. No Brasil, esse número se aproxima de 17 milhões. A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente – o hormônio que controla a glicose no sangue e fornece energia ao organismo - ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz. Apesar dos riscos, muitos não sabem que têm a doença – e que ela pode ser prevenida com mudanças de estilo de vida. Em entrevista à CBN Vitória, a médica endocrinologista Flavia Tessarolo esclarece os principais mitos e verdades sobre a doença. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Flavia Tessarolo - 30-07-22

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