Comer bem, praticar esportes, ter um hobby e manter espiritualidade são pilares da mente sã

No mês de maio, uma das maiores tenistas da atualidade, a japonesa Naomi Osaka, decidiu abandonar o torneiro de Roland Garros. Quis priorizar os cuidados com sua saúde mental. O mesmo aconteceu com a americana Simone Biles, nos Jogos de Tóquio. A ginasta desistiu de diversas provas para focar na saúde mental. Nesta terça-feira (14), o músico Mike Patton, da banda Faith no More, anunciou o cancelamento de shows devido a problemas de saúde mental. Assunto para o CBN Cotidiano, que recebe a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes). Na pauta, a necessidade de se falar sobre a saúde mental, os perigos do estigma e como fazer a manutenção da mente.