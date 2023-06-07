Comemoração de Corpus Christi em Castelo; saiba detalhes da festa

Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES Crédito: Prefeitura de Castelo

A comemoração de Corpus Christi é um dos grandes movimentos culturais e religiosos que acontecem no Espírito Santo. A cidade de Castelo, no Sul do Estado, é a referência quando se trata nos tapetes montados pela população ao longo de uma das principais avenidas. Segundo a prefeitura do município, cerca de 100 mil pessoas passaram pela cidade para prestigiar os tapetes e as celebrações realizadas na festa em 2022.

Em 2023, a comemoração terá como tema: "pão em todas as mesas". Ao todo, serão, 17 quadros e 17 passadeiras pelas ruas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, no centro do município, totalizando cinco mil metros quadrados de beleza e arte dos tapetes, confeccionados nos 1.200 metros de ruas e avenidas. O coordenador artístico da festa, Geraldo Vinco, fala sobre o evento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Geraldo Vinco - 07-06-23.mp3