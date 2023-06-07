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Comemoração de Corpus Christi em Castelo; saiba detalhes da festa

O coordenador artístico da festa, Geraldo Vinco, fala sobre o evento. Ouça a conversa completa!

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 11:25

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 jun 2023 às 11:25
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES Crédito: Prefeitura de Castelo
A comemoração de Corpus Christi é um dos grandes movimentos culturais e religiosos que acontecem no Espírito Santo. A cidade de Castelo, no Sul do Estado, é a referência quando se trata nos tapetes montados pela população ao longo de uma das principais avenidas. Segundo a prefeitura do município, cerca de 100 mil pessoas passaram pela cidade para prestigiar os tapetes e as celebrações realizadas na festa em 2022.
Em 2023, a comemoração terá como tema: "pão em todas as mesas". Ao todo, serão, 17 quadros e 17 passadeiras pelas ruas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, no centro do município, totalizando cinco mil metros quadrados de beleza e arte dos tapetes, confeccionados nos 1.200 metros de ruas e avenidas. O coordenador artístico da festa, Geraldo Vinco, fala sobre o evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Geraldo Vinco - 07-06-23.mp3
"As expectativas são muito grandes. A cidade de Castelo está completando 60 anos com a tradicional festa e está acontecendo um movimento muito grande e um empenho de todos os voluntários e colaboradores para que seja uma festa marcante. São quase 1.200 metros sendo apreciados pelas pessoas que virão de diversos estados e até do exterior. Estamos esperando de 80 a 100 mil pessoas", disse Geraldo Vinco, coordenador artístico da festa.

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