Começou! Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2022

Começou nesta segunda-feira (7) o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2022, ano-base 2021. O contribuinte tem até às 23h59 do dia 29 de abril (horário de Brasília) para concluir o envio. Semanalmente, as dúvidas dos ouvintes da CBN serão respondidas, ao vivo, por especialistas na programação da rádio CBN Vitória. Nesta edição de estreia, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES, Carla Cristina Tasso, esclarece as primeiras dúvidas sobre o tema. Ouça as explicações completas! O que fazer com os informes de rendimentos dos bancos digitais?