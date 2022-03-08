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CBN Imposto de Renda

Começou! Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2022

A convidada do quadro desta terça-feira (08) é Carla Cristina Tasso, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Publicado em 08 de Março de 2022 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2022 às 10:43
Aplicativo
Aplicativo "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Começou nesta segunda-feira (7) o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2022, ano-base 2021. O contribuinte tem até às 23h59 do dia 29 de abril (horário de Brasília) para concluir o envio. Semanalmente, as dúvidas dos ouvintes da CBN serão respondidas, ao vivo, por especialistas na programação da rádio CBN Vitória. Nesta edição de estreia, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES, Carla Cristina Tasso, esclarece as primeiras dúvidas sobre o tema. Ouça as explicações completas! O que fazer com os informes de rendimentos dos bancos digitais? 
CBN Imposto de Renda - 08-03-22

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