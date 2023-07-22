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Meio Ambiente

Começou! Conheça detalhes da temporada de observação de baleias no ES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, fala sobre o assunto

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 12:13

Publicado em 

22 jul 2023 às 12:13
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
A temporada de avistamento de baleias-jubarte no Estado começou. É o início da temporada em que turistas e moradores locais têm a oportunidade de apreciar a majestosa presença das baleias-jubarte nas águas do Espírito Santo. Na temporada de 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil. Todos os anos, as espécies utilizam a mesma rota para cumprir dois ciclos importantes. No outono, os animais saem da Antártica, onde se alimentam, e cruzam o oceano para se reproduzirem em águas mais amenas das zonas tropicais, como é o caso do Espírito Santo. Por aqui, ocorre o acasalamento, nascimento dos filhotes e período de amamentação. Além das jubartes, com sorte, também é possível avistar golfinhos durante o passeio. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Instituto O Canal, Sandro Firmino, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Diony Silva - Sandro Firmino - 22-07-23.mp3

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