Começou! Conheça detalhes da temporada de observação de baleias no ES

A temporada de avistamento de baleias-jubarte no Estado começou. É o início da temporada em que turistas e moradores locais têm a oportunidade de apreciar a majestosa presença das baleias-jubarte nas águas do Espírito Santo. Na temporada de 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil. Todos os anos, as espécies utilizam a mesma rota para cumprir dois ciclos importantes. No outono, os animais saem da Antártica, onde se alimentam, e cruzam o oceano para se reproduzirem em águas mais amenas das zonas tropicais, como é o caso do Espírito Santo. Por aqui, ocorre o acasalamento, nascimento dos filhotes e período de amamentação. Além das jubartes, com sorte, também é possível avistar golfinhos durante o passeio. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Instituto O Canal, Sandro Firmino, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!