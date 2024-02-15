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Começou a festa! Evento abre comemorações de 150 anos de Imigração Italiana

No dia 17 de fevereiro acontece em Vitória/ES o evento inaugural das celebrações

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 12:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 fev 2024 às 12:38
Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa
Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa Crédito: Hériklis Douglas
Em 2024, a Região Serrana do Espírito Santo comemora 150 anos de Imigração Italiana em terras capixabas. Para dar abertura às festividades, a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo promoverá um evento gratuito no próximo dia 17, com atrações culturais que remetem à cultura italiana, tão viva em nosso Estado. Em entrevista à CBN Vitória, um dos membros da Comunità, Cilmar Franceschetto detalha a importância da valorização dos imigrantes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Cilmar Franceschetto - 15-02-24
INFORMAÇÕES:
  • No dia 17 de fevereiro acontece em Vitória/ES o evento inaugural das celebrações dos 150 Anos da Imigração Italiana no Espírito Santo-Brasil. O evento é gratuito e não carece de inscrição prévia.
Programação:
  • 6h às 7h - recepção das Comitivas na Praça do Papa
  • 7h às 7h30min - concentração - início do cortejo para o embarque dos imigrantes
  • 8h - chamada para o embarque dos imigrantes
  • 8h30min - partida do navio - cortejo marítimo
  • 9h - desembarque dos imigrantes no porto de Vitória
  • 9h30min - caminhada dos imigrantes para Catedral Metropolitana
  • 10h - Missa Polifônica Italiana - coro das 100 vozes
  • 11h30min - início dos festejos e das atrações culturais - Tombo da Polenta de Alfredo Chaves

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