Começou a festa! Evento abre comemorações de 150 anos de Imigração Italiana

Em 2024, a Região Serrana do Espírito Santo comemora 150 anos de Imigração Italiana em terras capixabas. Para dar abertura às festividades, a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo promoverá um evento gratuito no próximo dia 17, com atrações culturais que remetem à cultura italiana, tão viva em nosso Estado. Em entrevista à CBN Vitória, um dos membros da Comunità, Cilmar Franceschetto detalha a importância da valorização dos imigrantes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Cilmar Franceschetto - 15-02-24
INFORMAÇÕES:
- No dia 17 de fevereiro acontece em Vitória/ES o evento inaugural das celebrações dos 150 Anos da Imigração Italiana no Espírito Santo-Brasil. O evento é gratuito e não carece de inscrição prévia.
- 6h às 7h - recepção das Comitivas na Praça do Papa
- 7h às 7h30min - concentração - início do cortejo para o embarque dos imigrantes
- 8h - chamada para o embarque dos imigrantes
- 8h30min - partida do navio - cortejo marítimo
- 9h - desembarque dos imigrantes no porto de Vitória
- 9h30min - caminhada dos imigrantes para Catedral Metropolitana
- 10h - Missa Polifônica Italiana - coro das 100 vozes
- 11h30min - início dos festejos e das atrações culturais - Tombo da Polenta de Alfredo Chaves