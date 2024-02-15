Começou a festa! Evento abre comemorações de 150 anos de Imigração Italiana

Em 2024, a Região Serrana do Espírito Santo comemora 150 anos de Imigração Italiana em terras capixabas. Para dar abertura às festividades, a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo promoverá um evento gratuito no próximo dia 17, com atrações culturais que remetem à cultura italiana, tão viva em nosso Estado. Em entrevista à CBN Vitória, um dos membros da Comunità, Cilmar Franceschetto detalha a importância da valorização dos imigrantes. Ouça a conversa completa!