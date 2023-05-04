'Comecei uma vida do zero', conta capixaba que decidiu ir morar no Peru

Uma história internacional que envolve amor e novas oportunidades de vida! Maíra Mendes Magela, de 33 anos, é natural da Serra, e decidiu sair do Brasil no ano de 2019. O destino escolhido foi Lima, no Peru. Mas a sua relação com o país já era de outras épocas. Ela foi conhecer o Peru, a viagem, em 2016 e, no terceiro dia por lá, conheceu aquele que se tornaria o seu esposo. Eles namoraram à distância por dois anos, depois se casaram e ela, então, decidiu ir viver por lá ao seu lado. "O amor transformou nossas vidas", conta. Formada em Letras (Português) pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maíra está fazendo seu doutorado na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, a mais antiga das Américas e também uma das mais antigas do mundo. Quer conhecer essa história? Ouça a conversa completa!