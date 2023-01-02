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Finanças

Comece 2023 com o pé direito: 4 passos para organizar sua empresa na área financeira

Em entrevista à CBN Vitória, a consultora financeira, Simone Portela, mestre em Contabilidade e Finanças, fala sobre o assunto!

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:42
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
Finanças, organização financeira, economia Crédito: Pixabay
Não importa se é uma empresa pequena, média ou grande. Com o início de um novo ano, especialistas em finanças apontam que é hora de avaliar como foi o desempenho da sua empresa em 2022 e planejar os negócios em 2023, refletindo o que pode ser feito para que a empresa seja mais lucrativa e organizada. Em entrevista à CBN Vitória, a consultora financeira, Simone Portela, mestre em Contabilidade e Finanças, traz como destaque quatro passos essenciais que toda empresa deveria dar para que nesse ano tenha mais subsídios para tomadas de decisões mais eficientes e acertadas. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Simone Portela - 02-01-23.mp3

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