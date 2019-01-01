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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Comece 2019 se livrando dos maus hábitos financeiros

As orientações são do presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 12:52

Publicado em 

01 jan 2019 às 12:52
Ter um ano com as contas em dias e com um planejamento financeiro equilibrado pode ser o sonho da maior parte dos brasileiros. Mas, de forma prática, como podemos nos planejar para atingir esse sonho? É para detalhar esse tema que convidamos o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), para trazer uma série de orientações para você, ouvinte, se livrar dos maus hábitos financeiros neste novo ano e começar o ano com o pé direito. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Reinaldo Domingos - 01-01-19.mp3
Os 10 principais hábitos para evitarmos:
1: Falta de planejamento
2: Comprar por impulso
3: Ter o hábito de parcelar
4: Pagar sem questionar
5: Abusar do crédito fácil
6: Não pensar no futuro
7: Só poupar se sobrar
8: Não sonhar
9: Buscar status social
10: Sucumbir ao marketing e à publicidade
Fonte: Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) 
 
 

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