Comece 2019 se livrando dos maus hábitos financeiros

Ter um ano com as contas em dias e com um planejamento financeiro equilibrado pode ser o sonho da maior parte dos brasileiros. Mas, de forma prática, como podemos nos planejar para atingir esse sonho? É para detalhar esse tema que convidamos o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), para trazer uma série de orientações para você, ouvinte, se livrar dos maus hábitos financeiros neste novo ano e começar o ano com o pé direito. Confira!