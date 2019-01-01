Comece 2019 se livrando dos maus hábitos financeiros

Ter um ano com as contas em dias e com um planejamento financeiro equilibrado pode ser o sonho da maior parte dos brasileiros. Mas, de forma prática, como podemos nos planejar para atingir esse sonho? É para detalhar esse tema que convidamos o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), para trazer uma série de orientações para você, ouvinte, se livrar dos maus hábitos financeiros neste novo ano e começar o ano com o pé direito. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Reinaldo Domingos - 01-01-19.mp3
Os 10 principais hábitos para evitarmos:
1: Falta de planejamento
2: Comprar por impulso
3: Ter o hábito de parcelar
4: Pagar sem questionar
5: Abusar do crédito fácil
6: Não pensar no futuro
7: Só poupar se sobrar
8: Não sonhar
9: Buscar status social
10: Sucumbir ao marketing e à publicidade
Fonte: Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin)