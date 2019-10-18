Começam saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas da Caixa

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (18) mais uma etapa de liberação do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. Trata-se de uma nova etapa de saques, que começaram em setembro. Somente no Espírito Santo, mais de 800 mil trabalhadores já conseguiram viabilizar o saque. Nesta segunda etapa devem ser beneficiados mais 99 mil trabalhadores. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Denis Mendes, esclarece as dúvidas sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Denis Mendes - 18-10-19

Para facilitar o atendimento, as agências da Caixa abrirão em horário estendido nesta sexta (18), segunda (21) e terça-feira (22). As unidades também abrirão neste sábado (19), das 9 às 15h (horário local), para realizar o pagamento, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br.

Calendário para quem não tem conta poupança na Caixa:

Aniversário em janeiro: saque a partir de 18/10/2019

Aniversário em fevereiro: saque a partir de 25/10/2019

Aniversário em março: saque a partir de 08/11/2019

Aniversário em abril: saque a partir de 22/11/2019

Aniversário em maio: saque a partir de 06/12/2019

Aniversário em junho: saque a partir de 18/12/2019

Aniversário em julho: saque a partir de 10/01/2020

Aniversário em agosto: saque a partir de 17/01/2020

Aniversário em setembro: saque a partir de 24/01/2020

Aniversário em outubro: saque a partir de 07/02/2020

Aniversário em novembro: saque a partir de 14/02/2020