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PARA NASCIDOS EM JANEIRO

Começam saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas da Caixa

Ouça entrevista com o superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Denis Mendes

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2019 às 11:32
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (18) mais uma etapa de liberação do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. Trata-se de uma nova etapa de saques, que começaram em setembro. Somente no Espírito Santo, mais de 800 mil trabalhadores já conseguiram viabilizar o saque. Nesta segunda etapa devem ser beneficiados mais 99 mil trabalhadores. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Denis Mendes, esclarece as dúvidas sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denis Mendes - 18-10-19
 
Para facilitar o atendimento, as agências da Caixa abrirão em horário estendido nesta sexta (18), segunda (21) e terça-feira (22). As unidades também abrirão neste sábado (19), das 9 às 15h (horário local), para realizar o pagamento, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br.
 
 
Calendário para quem não tem conta poupança na Caixa:
Aniversário em janeiro: saque a partir de 18/10/2019
Aniversário em fevereiro: saque a partir de 25/10/2019
Aniversário em março: saque a partir de 08/11/2019
Aniversário em abril: saque a partir de 22/11/2019
Aniversário em maio: saque a partir de 06/12/2019
Aniversário em junho: saque a partir de 18/12/2019
Aniversário em julho: saque a partir de 10/01/2020
Aniversário em agosto: saque a partir de 17/01/2020
Aniversário em setembro: saque a partir de 24/01/2020
Aniversário em outubro: saque a partir de 07/02/2020
Aniversário em novembro: saque a partir de 14/02/2020
Aniversário em dezembro: saque a partir de 06/03/2020

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