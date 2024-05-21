Começam obras do viaduto da Av. Mário Gurgel; saiba o que muda

Obras do viaduto da Avenida Mário Gurgel começam na próxima terça Crédito: Claudio Postay/ Divulgação Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que passam pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem redobrar a atenção ao passar pelo local. Começaram nesta terça-feira (21) as obras do viaduto e a prefeitura alerta que serão realizadas interdições nas pistas centrais da via por um período de 18 meses. Foram construídos acessos entre as pistas centrais e laterais, alargamentos de vias, novas sinalizações e mudanças de sentido em algumas ruas.

"A estrutura terá 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. A obra contará com muros de escamas, viaduto central em concreto armado, calçada cidadã, ciclovia no canteiro central com defensa metálica, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento nas vias marginais", informa.

A Secretaria de Obras estima que cerca de 120 mil veículos trafegam no trecho da avenida Mário Gurgel todos os dias, sendo quase 20 mil veículos acessando a avenida Expedito Garcia, principal via de Campo Grande. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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O QUE MUDA:

- A pista central da Avenida Mário Gurgel já está interditada nos dois sentidos. Para quem segue no sentido Viana, a interdição acontece logo após o semáforo localizado em frente à empresa Siepierski Carretas. No entanto, a orientação para quem vai no sentido Viana é já acessar a via lateral logo após o semáforo próximo do Superatacado Sempre Tem, que fica logo após o trevo de Alto Lage

- Já os condutores que trafegam no sentido Vitória, a interdição da pista central acontece pouco depois do semáforo da saída do Terminal Campo Grande. No local, um acesso para a pista marginal foi aberto

-- Veja como ficará o trânsito a partir de terça-feira (21)

--> Para quem segue no sentido Viana

A orientação para quem vai no sentido Viana é já acessar a via lateral logo após o semáforo próximo do Superatacado Sempre Tem, que fica logo após o trevo de Alto Lage. Após o posto São Cristóvão, um novo acesso será aberto para que o condutor volte para a pista central.

Para o acesso a Campo Grande pela Faculdade Pio XXII

Quem segue do trevo de Alto Lage e quer acessar a Expedito Garcia deverá se manter na pista central da Avenida Mário Gurgel e entrar na rua Bolivar de Abreu.

--> Para quem sai do Kleber Andrade e quer ter acesso a Campo Grande

O acesso da Avenida Kleber Andrade para a rua Bolivar de Abreu será fechado. O condutor que estiver próximo ao estádio terá duas alternativas: seguir pela via lateral no sentido Viana e acessar a Expedito Garcia pela entrada do Posto Valentim ou fazer a rotatória próximo ao estádio, acessar a rua Gervásio Dalcol, rua Domingos Dadalto, passar por trás do Superatacado Sempre Tem e acessar a pista central da avenida Mário Gurgel pela rua São Jorge, ao lado da Prefeitura de Cariacica.

--> Para quem segue no sentido Vitória

Pouco depois do semáforo em frente à Águia Branca, o condutor que segue pela via central deverá acessar a via lateral pelo novo acesso que será criado próximo à empresa Nova Center.

--> Para acessar a Avenida Mário Gurgel, saindo da Expedito Garcia

As saídas da região de Campo Grande não sofrerão alterações. No entanto, para quem quer uma alternativa para fugir do trânsito, a dica é ir até o final da Expedito Garcia, passar pelo INSS e acessar a avenida Alice Coutinho, fazendo o retorno um pouco à frente e acessando a avenida Mário Gurgel. Importante ressaltar que alguns semáforos terão o tempo ajustado para reduzir o impacto no trânsito. Agentes de trânsito de Cariacica também estarão a postos para auxiliar os condutores e garantir a fluidez no trânsito.