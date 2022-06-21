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Começa o inverno: previsão é de muitas frentes frias ao longo da estação

Ouça entrevista com a meteorologista do Instituto Climatempo, Noele Brito

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2022 às 11:49
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio Crédito: Rodrigo Gavini
Começou às 6h14 desta terça-feira, 21 de junho, o inverno no Hemisfério Sul. A estação mais fria do ano se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro. O início da estação é marcado pelo solstício de inverno, dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro no ano. Em 2022, fenômeno La Niña continua atuando durante todo o inverno de 2022, com fraca a moderada intensidade, o que deve aumentar a frequência da passagem das frentes frias, em especial as oceânicas. É o que explica a meteorologista do Instituto Climatempo, Noele Brito, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Noele Brito - 21 -06-22

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