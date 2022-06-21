Começa o inverno: previsão é de muitas frentes frias ao longo da estação

Começou às 6h14 desta terça-feira, 21 de junho, o inverno no Hemisfério Sul. A estação mais fria do ano se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro. O início da estação é marcado pelo solstício de inverno, dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro no ano. Em 2022, fenômeno La Niña continua atuando durante todo o inverno de 2022, com fraca a moderada intensidade, o que deve aumentar a frequência da passagem das frentes frias, em especial as oceânicas. É o que explica a meteorologista do Instituto Climatempo, Noele Brito, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!